Макгрегор: Зеленский хочет убедить Трампа совершать глупые действия

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор считает, что Владимир Зеленский намерен в ходе контактов с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом добиться от него совершения необдуманных действий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии