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Некому работать: Россия столкнулась с дефицитом кадров

Некому работать: Россия столкнулась с дефицитом кадров

Россия столкнулась с кадровым кризисом. По данным исследования Высшей школы экономики (ВШЭ), для того чтобы заполнить вакансии за второй квартал 2024 года, необходимо нанять около 2,7 миллиона человек.

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Комментарии
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Юрий Стенякин
платите нормально и проблем не будет
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15 час.
Nana Абраменко
исследования Высшей школы экономики - это  так смешно
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14 час.
ВД
Вовладар Даров
Требование высшее образование, стаж от пяти лет уберите,даже с уборщиц, и все станет на свои места!
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13 час.

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