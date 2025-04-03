Бедность как бизнес: Новый бюрократический монстр на шее израильского бюджета

"Нет ничего более постоянного, чем временное решение, и ничего более прибыльного, чем борьба с бедностью за государственный счет" — старая истина бюрократических кругов29 спасителей бедных и прочие чудеса административной изобретательностиИтак, свершилось .
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