Дизельная сделка Трампа с Россией вызвала настоящий гевальт среди демократов

МАЛЕК ДУДАКОВ Они тут же выступили с обвинениями в адрес Белого дома в сдаче Украины ради попыток удержаться на скорых выборах.
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А демократы при чем?
Ну, с "выгодами" Трампа вроде ясно. А сколько бабла наварят расеянские шнипперзоны, ЕБНовы прихватизаторы?
Не понятно, зачем на старые грабли наступать. Мы чё, садомазо?!