Страна и люди
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Страна и люди

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Страховые пенсии в РФ проиндексируют в феврале и в апреле

Страховые пенсии в РФ проиндексируют в феврале и в апреле

Страховые пенсии в России в 2027 году планируют увеличить на 6,8% с февраля и еще на 3,3% с апреля. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

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