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Bloomberg: Армия США перенесла сроки развёртывания первой батареи гиперзвуковых ракет

Bloomberg: Армия США перенесла сроки развёртывания первой батареи гиперзвуковых ракет

Соединенные Штаты отстают от России и Китая в создании гиперзвукового оружия, первоначальные планы о постановке первых гиперзвуковых ракет на вооружение в 2023 году провалились, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на ежегодный доклад Пентагона.

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