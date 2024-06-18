Bloomberg: Армия США перенесла сроки развёртывания первой батареи гиперзвуковых ракет

Соединенные Штаты отстают от России и Китая в создании гиперзвукового оружия, первоначальные планы о постановке первых гиперзвуковых ракет на вооружение в 2023 году провалились, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на ежегодный доклад Пентагона.
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