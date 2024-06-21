Новая технология BYD и CATL позволит сократить время зарядки электрокаров до 10 минут

Технологии зарядки электромобилей продолжают совершенствоваться, благодаря чему достигается ощутимое сокращение времени подзарядки электрокаров — к новому прорыву в данной области близки китайские производители аккумуляторных батарей CATL и BYD, говорится в материале сайта Gizmochina.