Двуглавый орёл над развалинами Вашингтона

Ирина52

ХВАТИТ ВРАТЬ, Господа! ВЫ развалили Австро-Венгрию. Вы развалили Чехословакию. Вы развалили Югославию, причем ДВАЖДЫ за 20 век: вначале королевскую, затем социалистическую.Вы превратили в развалины Арабский мир, наводнив беженцами ЕС. Вы уничтожаете ЕС как конкурента. Так что к СССР ВЫ применили хорошо и не раз испытанные методы развала стран и государств, как до этого - к РИ. И нечего сваливать на Ленина ВАШИ СОБСТВЕННЫЕ ПОДВИГИ. Сейчас теми же методами, что и ЕС, Вы пытаетесь развалить РФ. Ленинские принципы позволили в начале 20 века собрать заново осколки РИ, разваленной Вами, ГОСПОДА ЛИБЕРАЛЫ и АНТИКОММУНИСТЫ. Вся история 20 и четверть 21 века ОБВИНЯЕТ ВАС, ваш либерализм, антикоммунизм и капитализм в бедствиях народов, войнах и катастрофах государств планеты. И нечего на Ленина клеветать, это ВАШИ руки в крови...