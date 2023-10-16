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    ХВАТИТ ВРАТЬ, Господа! ВЫ развалили Австро-Венгрию. Вы развалили  Чехословакию. Вы развалили Югославию, причем ДВАЖДЫ...Двуглавый орёл на...

Двуглавый орёл над развалинами Вашингтона

Двуглавый орёл над развалинами Вашингтона

Виктор Анисимов  Пока существует Россия покоя Америке не будет.  В настоящее время только Россия представляет серьёзную опасность для мировой гегемонии США, чтобы там не говорили как наши, так и зарубежные аналитики прозападного толка.

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Комментарии
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Ирина52
ХВАТИТ ВРАТЬ, Господа! ВЫ развалили Австро-Венгрию. Вы развалили  Чехословакию. Вы развалили Югославию, причем ДВАЖДЫ за 20 век: вначале королевскую, затем социалистическую.Вы превратили в развалины  Арабский мир, наводнив беженцами ЕС. Вы уничтожаете ЕС как конкурента. Так что к СССР ВЫ применили хорошо и не раз испытанные методы развала стран и государств, как до этого - к РИ. И нечего сваливать на Ленина ВАШИ СОБСТВЕННЫЕ ПОДВИГИ. Сейчас теми же методами, что и ЕС, Вы пытаетесь развалить РФ. Ленинские принципы позволили в начале 20 века собрать заново осколки РИ, разваленной Вами, ГОСПОДА ЛИБЕРАЛЫ и АНТИКОММУНИСТЫ. Вся история 20  и четверть 21 века ОБВИНЯЕТ ВАС, ваш либерализм, антикоммунизм и капитализм в бедствиях народов, войнах и катастрофах  государств планеты. И нечего на Ленина  клеветать, это ВАШИ руки в крови...
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23 мин.
Румина Мавлеева
Ну да если  б не развалили эти перевертыши. то и собирать не надо было бы земли   наши.... А наш президент не причем. он ведь тоже был коммунистом или только членом?
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18 мин.
Румина Мавлеева
Сколько людей уже погубили мы за эти 30 лет.после развала СССР.. А благодаря В,И,ЛЕННИНА вы стали людьми образованными...
Ответить
16 мин.

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