Делегация РФ в ОБСЕ осудила призывы Запада готовиться к военному конфликту

Член делегации Российской Федерации на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности Юлия Жданова заявила, что Москва осуждает призывы некоторых западных политиков готовиться к вооруженному конфликту с Россией.
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