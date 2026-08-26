Всё о 100‑м эстафетном пробеге на призы «Нижегородской правды»

100‑й легкоатлетический эстафетный пробег на призы газеты «Нижегородская правда» Спортивно-развлекательный центр «Горадром», набережная Гребного канала 26 сентября 2026 года, 11:00 ОБ ЭСТАФЕТЕ Состоялась впервые 25 сентября 1927 года и с того времени ни разу не прерывалась.
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