Всё о 100‑м эстафетном пробеге на призы «Нижегородской правды»

100‑й легкоатлетический эстафетный пробег на призы газеты «Нижегородская правда» Спортивно-развлекательный центр «Горадром», набережная Гребного канала 26 сентября 2026 года, 11:00 ОБ ЭСТАФЕТЕ Состоялась впервые 25 сентября 1927 года и с того времени ни разу не прерывалась.