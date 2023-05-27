Слово и дело

9 410 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    ...Читать сценарии, даже Оскароносных к/ф невмоготу. Поэтому предлагаю просто представить экранизацию "по мотивам" мо...Фильм «Траектория...
  • Ольга Селезнева
    Кому они нужны все эти галкины пугалкины.Израилитянам плевать на всех приезжих.Сын Пугачевой и Г...
  • Алексей Сафронов
    С паршивой зе- овцы хоть шерсти клок...Sohu: решение Рос...

Журналисты показали, как сегодня выглядят популярные ведущие 90-х

Журналисты показали, как сегодня выглядят популярные ведущие 90-х

Журналисты собрали фотографии популярных телеведущих 90-х. Многие из них сильно изменились, кто-то продолжает работать на телевидении, а кого-то уже нет в живых.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх