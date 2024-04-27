НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

36 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Нам до них есть какое-то остаточное дело? Они сами захотели. Теперь они просто цель.Стало известно, к...
  • Виктор Луговой
    Так пару брендов уже продают. Вопрос не производственной площадки, а компонентной базы. В перву голову процессора. Ес...В России к концу ...
  • Ингерман Ланская
    как-то на результатах выборов эта "ненависть" не отражается.... вот камуноидов в России ненавидят и это видно на выбо...Михаил Боярский п...

Индекс промышленного производства Петербурга составил 109,9 процента

Индекс промышленного производства Петербурга составил 109,9 процента

Рассказал бизнес-омбудсмен Валерий Калугин Индекс промышленного производства в Петербурге по итогам 2023 года составил 109,9% к январю-декабрю 2022 года, рассказал на заседании правительства 27 апреля бизнес-омбудсмен Валерий Калугин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх