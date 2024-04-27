Индекс промышленного производства Петербурга составил 109,9 процента

Рассказал бизнес-омбудсмен Валерий Калугин Индекс промышленного производства в Петербурге по итогам 2023 года составил 109,9% к январю-декабрю 2022 года, рассказал на заседании правительства 27 апреля бизнес-омбудсмен Валерий Калугин.