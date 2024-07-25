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На побережье Азовского моря зафиксировано нашествие из креветок и мелкой рыбы

На побережье Азовского моря зафиксировано нашествие из креветок и мелкой рыбы

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