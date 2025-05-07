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Царьград

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Скончался Джозеф Най — создатель концепции "мягкой силы" в мировой политике

Скончался Джозеф Най — создатель концепции "мягкой силы" в мировой политике

Джозеф Най, выдающийся политолог и автор концепции "мягкой силы", скончался в возрасте 88 лет. Его новаторские идеи о власти в международных отношениях вдохновляли поколения.

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