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Царьград

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Крестопад и завоз мигрантов: Что и когда уничтожит Россию?

Крестопад и завоз мигрантов: Что и когда уничтожит Россию?

Без крестов, предупреждают общественные деятели, не будет и России.В последние годы в России наблюдается тревожная тенденция, которую некоторые уже окрестили «крестопадом».

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