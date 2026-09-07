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Политолог Буневич назвал поражение партии Мерца частью европейского тренда

Политолог Буневич назвал поражение партии Мерца частью европейского тренда

Выборы в Саксонии-Анхальт завершились победой «Альтернативы для Германии» (АдГ) и ослаблением ХДС. Эксперты объяснили рост популярности АдГ европейским трендом и проблемами правительства Мерца.

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