Российские хакеры постарались: ВСУ лишились возможности следить за нашими дронами на ЛБС

Украинские вооружённые силы лишились возможности обнаружения российских беспилотников на передовой. Как сообщает Mash, хакерская группа Killnet осуществила кибератаку, в результате которой были получены и переданы российским военным координаты станций системы воздушного наблюдения Airfaince, расположенных от Сумской до Одесской области.