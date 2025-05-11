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Российские хакеры постарались: ВСУ лишились возможности следить за нашими дронами на ЛБС

Российские хакеры постарались: ВСУ лишились возможности следить за нашими дронами на ЛБС

Украинские вооружённые силы лишились возможности обнаружения российских беспилотников на передовой. Как сообщает Mash, хакерская группа Killnet осуществила кибератаку, в результате которой были получены и переданы российским военным координаты станций системы воздушного наблюдения Airfaince, расположенных от Сумской до Одесской области.

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