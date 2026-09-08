Бессент запутался в причинно-следственных связях

Министр финансов США Скотт Бессент на днях решил объяснить американцам, почему жизнь дорожает. Вышло, как всегда, путано.
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