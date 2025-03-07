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Закон, порядок, государство

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Автопарк Ногинского спасцентра пополнился новыми мотоциклами

Автопарк Ногинского спасцентра пополнился новыми мотоциклами

Два новых байка поступили на вооружение Ногинского спасательного центра МЧС России. Глава ведомства Александр Куренков особо акцентирует внимание на повышение оперативности реагирующих подразделений.

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