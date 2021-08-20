ЮлияОбщество"Я не убираю за своей собакой" - объяснил мне один владелец и рассказал почему Привет, друзья! Хочу познакомить вас с Мистером Х. Это взрослый, образованный и культурный человек абсолютно во всем.Вернуться к статье55НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр БорденкоУбирать надо!Лидия ТимофееваА я согласна с человеком, описанным в статье. Что касается газонов, то если все станут по ним толпами гулять, то никаких газонов просто не останется. А в траве собачьи гостинцы не видны. И наконец: мне гораздо больше нравится беречь природу от лишнего пластика, чем детей от какашек, в которые они и не вляпаются, если не полезут вытаптывать газон. А то какашки, видите ли, оскорбляют работников, следящих за этими газонами, а проплешины и мусор так нетТатьяна Рублевая за всю жизнь один раз только видела девушку,которая убрала за своей собакой! А недавно идём с мужем,гуляем и собачка делает свои дела рядом с тротуаром! Я говорю-собака человеку друг,но обосрала всё вокруг!!!Так эта дама стала такой агрессивной-вы бы лучше следили за машинами во дворе! Только машины приехали чистые и такие же уехали,а из-за собак по тротуару уже не пройти.Утром за час мы насчитали 15собак и все без пакетов! Это золотое дно-выписывайте штрафы и наступит порядок!bianka БелаяНу просто этот высококультурный интеллихэнт брезглив. А вот дворники не брезгливы. Пусть они убирают, да? А "незаметные" кучки, которые оставляют собачки, весьма заметны зимой и весной, когда всё начинаеть таять , и тротуары напоминают минное поле.ГГорьковчанинЭто проявление той заразы, которую считают "свободой мнения", Правом на выбор и так далее. По весне, все города буквально завалены вытаявшим собачьим дерьмом. А проблема не решаема. В стране нет власти. есть куча законов, за исполнение или нарушение которых НИКТо не несет ответственности. (За исключением случаев, когда в неисполнении власть видит угрозу себе). Вот и гадят где попало, ездят как хотят, паркуются где погравилось, взвинчивают цены и так далее.Комментировать
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