Евгений Семёнов: «Поражение в инфовойне приводит к уничтожению цивилизации»

«Сегодня против России идет масштабная информационно-психологическая война. Цели и задачи такой войны, как правило, более жестоки и совершенно бесчеловечны, — заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семёнов, комментируя законопроект о деанонимизации интернет-пространства.