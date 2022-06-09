В Саратовской области проходят сборы укладчиков парашютов авиационных подразделений дальней авиации

В Саратовской области проходят сборы укладчиков парашютов авиационных подразделений дальней авиации

Военнослужащие отточат навыки подготовки и переукладки парашютов и других средств спасения, а также выполнят парашютные прыжки с различных высот - от 800 до 3000 метров с приземлением на точность.

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