В Саратовской области проходят сборы укладчиков парашютов авиационных подразделений дальней авиации

Военнослужащие отточат навыки подготовки и переукладки парашютов и других средств спасения, а также выполнят парашютные прыжки с различных высот - от 800 до 3000 метров с приземлением на точность.
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