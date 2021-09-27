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Победы «Динамо», «Барсы» и «Арсенала», «Краснодар» против Безбородова, Хэмилтон – первый в Сочи, Россия вылетела с ЧМ по мини-футболу, Европа взяла Кубок Лэйвера и другие новости

Победы «Динамо», «Барсы» и «Арсенала», «Краснодар» против Безбородова, Хэмилтон – первый в Сочи, Россия вылетела с ЧМ по мини-футболу, Европа взяла Кубок Лэйвера и другие новости

Всем доброе утро! Начинается новая неделя, и мы хотим, чтобы для каждого из вас она стала яркой и блистательной.

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Лена Мисько
sport- Глава судейского комитета РФС отреагировал на заявление «Краснодара» о работе арбитров в матче с «Сочи» Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал «СЭ» резкое высказывание гендиректора «Краснодара» https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/glava-sudeyskogo-komiteta-rfs-otreagiroval-na-zayavlenie-krasnodara-o-rabote-arbitrov-v-matche-s-sochi-1839746/?
Лена Мисько
Аналитика простым языком (Зенит, Спартак, РПЛ и ещё), [27.09.21 10:37] Второе самое крупное поражение Федотова в РПЛ Никогда команда Владимира Федотова не выглядела так плохо в начале игры, как против Краснодара. Для Сочи в Премьер-лиге это второе поражение с разницей «-3». Первое — тоже от Краснодара, когда команду возглавлял Александр Точилин, а Иван Игнатьев еще умел забивать (сделал дубль). Сейчас же Сочи вроде бы неплохо подготовился, но все равно проваливался под быстрыми атаками соперника. Цель поставили верно — перекрыть центр поля, давлением на Черникова и Крыховяка. Но раз за разом кто-то из них все-таки уходил из-под прессинга, открывался в свободной зоне и давал продолжение вперед — это обе голевые атаки Краснодара и еще три попытки выхода один на один для Кордобы. Из-за этих проблем в первом тайме был заменен Ивелин Попов. Никита Бурмистров намного лучше действует в прессинге. Но даже когда центральных хавбеков удавалось закрывать, то Краснодар быстро разыгрывал комбинации на третьего на фланге. Помимо этого, в первом тайме Краснодар забирал почти весь подбор и легко обыгрывал один в один. Но такое бывает не всегда. Хуже, что перемещения Кабелла регулярно создавали численное преимущество на отрезках, полностью выключая эффективность прессинга Сочи. Над этим предстоит здорово подумать тренерскому штабу Сочи. Но справедливости ради, вряд ли кто-то еще в РПЛ может похвастаться такой умной атакующей линией и качественными центральными хавами. Тем интереснее следующий матч РПЛ — Зенит-Сочи.
Лена Мисько
Греческий арбитр Анастасиос Сидиропулос назначен главным судьей матча группового этапа Лиги чемпионов между "Зенитом" и шведским "Мальме". Встреча группы H пройдет в среду в Петербурге и начнется в 19:45 мск. Помогать Сидиропулосу в поле будут его соотечественники лайнсмены Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис, а резервным арбитром назначен еще один грек Яннис Пападопулос. *** Ответственный за работу системы VAR на игре - испанец Хосе Мария Санчес. (РИА Спорт)
Лена Мисько
Тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино: «В России невозможно тренироваться так же, как в Европе. На это просто нет времени» — О Лиге чемпионов. Когда наши клубы играют в этом турнире, становится очевидно, что соперники из Европы действуют на более высоких скоростях. Почему так? — В том числе потому, что они выбирают себе в команды футболистов с подобными характеристиками. Взять тот же «Зальцбург». Они специально покупают скоростных футболистов. Плюс в России, повторюсь, огромные расстояния. Например, если у тебя три матча в неделю и тебе надо лететь три часа, чтобы сыграть в РПЛ, а потом лететь три часа, чтобы сыграть в Лиге чемпионов, это не может не сказаться на футболистах. Ты не можешь тренироваться в тех же условиях, что и европейцы. На это просто нет времени, нужно восстанавливать игроков. К тому же сложно обеспечить хорошую ротацию, когда у тебя 13 игроков примерно одного уровня плюс молодежь. Я вам уже рассказывал про сборную Италии, где мы делали пять замен и это не сказывалось на качестве игры. @vzenite12 Sport24 (https://sport24.ru/news/football/2021-09-27-trener-zenita-skanavino-v-rossii-nevozmozhno-trenirovatsya-takzhe-kak-v-yevrope-na-eto-prosto-net-vremeni) Тренер «Зенита» Сканавино: «В России невозможно тренироваться так же, как в Европе. На это просто нет времен
Лена Мисько
Гридасов с бородой, [27.09.21 13:06] Прочитал 173 конкурсные работы, пришедшие от желающих поступить в школу-студию Василия Уткина (а всего заявок было 435). Понятно, что социология – это кривая рожа обстоятельств, в данном случае нужно учитывать, что студенты хотят поступить именно к Уткину, а не в академию Матч ТВ, в школу Рабинера-Шмурнова или в любую другую именную мастерскую, но всё равно получается интересный портрет молодых людей, мечтающих о футбольной журналистике. (А заодно сравнил с аналогичными данными пятилетней давности). Что читают, кого читают, с кем хотят встретиться и сделать жизнь с кого. Социология по ссылке: https://telegra.ph/Portret-molodogo-zhurnalista-09-27 * Портрет молодого журналиста Итак. 1) Какие спортивные сайты читают чаще всего. (Напоминаю, что это опрос абитуриентов, желающих поступить на обучение в школу-студию Василия Уткина). В 2016 году большая четверка выглядела так: Sports.ru – 125 упоминаний в анкетах, Чемпионат – 69, «Советский спорт» – 44, «Спорт-Экспресс» – 32. Теперь четверка переформатировалась в тройку (СС умер), читают в основном не в вебе, а через мобильное приложение, а кроме того добавились новые формы слежения за новостями (сториз в инсте, телеграм-каналы). …
Лена Мисько
Во всех смыслах блестящая зарисовка о предпочтениях будущих спортивных журналистов (и к ним примкнувших), которые стремятся попасть в набор школы-студии Василия Уткина. Блестящая благодаря великолепному стилю Станислава Гридасова, который систематизировал и отрецензировал внушительный объем информации. Приятно, когда человек, посвятивший значительный отрезок своей жизни работе с архивами, ищет закономерности в таких незначительных, на первый взгляд, источниках. И пара цитат, конечно. "Некоторые, стесняясь, признаются, что пользуются тик-током". "Сергей Егоров однажды был назван «Сергеем Ивановым»: примерно каждый седьмой в анкетах путает имена или неправильно пишет фамилии «любимых авторов»". "Задания такого (обозначать свои взгляды) не было, но газета «Завтра» и Александр Проханов благосклонно были похвалены один раз (RT ни разу)..." А ещё Путин, Дудь, операторы Дудя, Эмма Стоун и Скарлетт Йоханссон. Ээх, где наши 18-24? Обязательно отправили бы заявку. Читайте, это любопытно!
Лена Мисько
Раньше все хотели быть Дудем (сейчас уже, видимо, об этом даже мечтать страшно), а теперь – Вадимом Лукомским. Думаю, совершено заслужено, Вадим – MVP последних лет. Смотрел бы еще нормальный русский футбол, а не эти Ла Лиги и АПЛ, цены бы не было...
Лена Мисько
❗️Недавно Галицкий заявил, что «Краснодар» больше не будет комментировать судейство, что клуб будет выше этого. И через несколько дней мы слышим комментарий Хашига о судействе — член комитета по этике РФС Созин (Чемпионат)
Лена Мисько
В биатлоне переизобрели отбор на Кубок мира – вышло так странно, что лидер команды не попала в состав До Кубка мира остается два месяца: а это значит, что самое время для тренерского состава решить, как же будет проходить отбор на главный турнир сезона. 🍁 Этапы в ноябре-декабре: едут лучшие по прошлому сезону, остальным доступна всего пара вакансий. ❄️ Этапы в январе: хватит двух финишей в топ-20. Если не получилось, спасет тренерское решение. 🌬 Февраль: олимпийский состав только тренерским решением. И так уж получилось, что в этой системе не нашлось места для Ульяны Кайшевой ⬇️ https://www.sports.ru/tribuna/blogs/russiateam/2968734.html?utm_source=telegram&utm_medium=bia
Лена Мисько
«Краснодар» против судей: было ли покушение на убийство в матче с «Сочи»? Четыре победы в пяти последних матчах, красивый разгром «Сочи» (3:0) с непосредственным участием собственных воспитанников, большое интервью Сергея Галицкого, после которого сопереживающих «Краснодару» стало еще больше – казалось бы, все идеально в южном клубе. Но после победы генеральный директор клуба Владимир Хашиг кипел: «На ВАР сидел господин Безбородов. Я хочу сказать, что, скорее всего, скоро время этого судьи придет. Сегодня он давил своим авторитетом молодого судью, который, в принципе, не знал, что делать. Я думаю, что на самом деле такие судьи не должны находиться в Премьер-лиге. Я не знаю, почему команда, которая, в принципе, из Санкт-Петербурга… На ВАР сидит господин Безбородов, приезжает, скажем так, контролировать господин Фурса, глава департамента инспектирования… Такое давление уже на самом деле переходит все границы», – сказал Хашиг. Разбираем самую громкую тему дня: https://bit.ly/3EVwSmg
Лена Мисько
⚡️ Рефери Панин установил рекорд, не показав игрокам «Сочи» шесть жёлтых карточек за совершённые ими нарушения! При это нашим футболистам были показаны все карточки, которые только были возможны! — гендиректор «Краснодара» Хашиг (Чемпионат)
Максим Комаров
Да Хашигу понятно, чьи лавры покоя не дают. Он же вслед за патроном гнёт линию, что московские и петербургские команды (?) судят как-то не так.
Максим Комаров
А так, если разобраться, то Панин/Безбородов всё по делу. И прямая красная за «фол последней надежды», и второе предупреждение краснодарцу за удар соперника в живот. И пенальти в ворота Сочи назначенный, и тот, который справедливо назначен не был. «Не показанные» 6 ЖК это из области бла-бла. Пусть подают жалобу в ЭСК, там пусть разбираются. А Хашига - на Комитет по Этике. Много лишнего он наговорил.
Максим Комаров
Ещё и притянутое за уши про команду «по сути, из СПБ» и Безбородова. Не понимаю, почему ДСИ иски о защите чести и достоинства не подаёт по таким поводам? Или клубы. Какая-то странная «корпоративная этика». То Слуцкий не пойми чего несёт, теперь Хашиг. И чего наши не возмущаются, что перед атакой, в которой Зиньковский нам забил, Чернов откровенно завалил в своей штрафной Малкома? А Мешков как бы и не видел? Когда Ероха Жемалетдинова сбил, Мешков (ВАР) Карасю (главный) подсказал. Теперь зеркальный эпизод - и тишина! Надо тоже Семаку было судей обосрать.
Лена Мисько
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий перед игрой с «Динамо» прошел в футбольный отсек, хотя был дисквалифицирован. Об этом РИА Новости сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц. Ранее появилась информация, что Слуцкий устроил скандал после матча.
Лена Мисько
На матч Россия – Словакия смогут попасть 13 500 зрителей 8 октября на ключевую для 🇷🇺 встречу отбора ЧМ-2022 вход на «Казань Арену» будет возможен только для зрителей с сертификатом о вакцинации или справкой о перенесенном заболевании, сообщил РФС. Максимально разрешенная посещаемость игры составит 30 процентов от вместимости стадиона - не более 13 500 зрителей. При этом билетная программа стартует 28 сентября.
Лена Мисько
Чалов все таки открыл счет с пятой попытки
Лена Мисько
а нет... это Зайнутдинов забил... пятой точкой ))
Лена Мисько
Судьи обратились к процедуре ВАР, чтобы проверить гол на предмет офсайда или чего-то еще. Все было сделано по правилам, ЦСКА вышел вперед в счете!
Лена Мисько
Гоцук хотел исполнить бисиклету перед воротами гостей, но пробил он по голове Фернандеса, а не по мячу! Чрезвычайно опасная игра!
Лена Мисько
Фернандес оклемался после удара ногой по голове, который мог бы отправить в нокаут любого бойца MMA! А Гоцук наказан желтой карточкой.
Лена Мисько
Крови не было - КК не дали

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