Харри Кейн назвал 73 гола аргументом в борьбе за "Золотой мяч"

Харри Кейн, забивший 73 гола за "Баварию" и сборную Англии в сезоне 2025/26, борется за "Золотой мяч".
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