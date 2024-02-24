Google выпустила две модели ИИ с открытым исходным кодом. Они подойдут для простых задач

Корпорация Google представила две новых модели искусственного интеллекта с открытым исходным кодом — Gemma 2B и 7BНовые модели ИИ позволят разработчикам использовать результаты исследований, проведенных при создании флагманской модели ИИ Gemini.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии