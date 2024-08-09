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Украина просит Мексику арестовать Владимира Путина. Официальное письмо направлено в Мехико

Украина просит Мексику арестовать Владимира Путина. Официальное письмо направлено в Мехико

Luis Barron/Keystone Press Agency/Globallookpress Украинские власти направили в Мехико официальное письмо с просьбой арестовать президента России Владимира Путина, если тот появится в Мексике.

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Комментарии
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Хамит Сабиров
Не все такие шлюхи как вы бандерлоги. У мексиканцев есть чувство достоинства, не то что увас.
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5 час.
В
Владимир
Украина....А кто это???? Что т о
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4 час.
Анна Ахметзянова
Демократы нужны Мексике, поэтому ....
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4 час.

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