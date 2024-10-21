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Экс-глава «ФК Открытие» выдал себе кредит на сумму ₽3 млрд и сбежал за границу

Экс-глава «ФК Открытие» выдал себе кредит на сумму ₽3 млрд и сбежал за границу

Бывший председатель правления банка «ФК Открытие» Дмитрий Ромаев, по информации следствия, одобрил кредит в размере 3 млрд рублей компании на Кипре, которая, как предполагается, находилась под его контролем.

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