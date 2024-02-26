Саудовская Аравия показала прогресс строительства города-мегаполиса «Зеркальная линия»

Прогресс строительства города-мегаполиса «Зеркальная линия» в феврале 2024 года / © NEOM Напомню, что в начале 2022 года наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман одобрил строительство гигантского «лежачего небоскреба», длиной 170 километров, в котором будут жить до девяти миллионов человек.