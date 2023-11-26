Внедрение карт Mir на Кубе обещают завершить к концу этого года

Министр туризма Кубы товарищ Хуан Гранда в американской социальной сети Х рассказал, что карты российской платёжной системы Mir, до конца этого 2023 года, начнут принимать к оплате большинство туристических объектов этого островного государства мира.
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