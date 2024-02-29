Фигуристка Евгения Медведева покинула шоу Ольги Бузовой после скандала

Скандал разгорелся на съемках нового выпуска шоу «Это нормально?».Во время съемок седьмого эпизода шоу «Это нормально?» на ТНТ, которое ведут Дмитрий Дибров и Ольга Бузова, студию покинули фигуристка Евгения Медведева и певец Шура.
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