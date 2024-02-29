Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 234 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Рожков
    Успокойтесь. Многие из них уже давно от этих продуктов отказались, по причине невозможности эти продукты покупать на ...Диетолог советует...
  • Александр Рожков
    Всех виновников расстреливать перед строем, как это было в ВОВ."Чёрный день" по ...
  • АндрейБорков
    Каковы будут наши действия, ответы США и решения? Не ужели опять все сведется к соплежуйству и словоблудию? Не призыв...Макрон не шутил. ...

Фигуристка Евгения Медведева покинула шоу Ольги Бузовой после скандала

Фигуристка Евгения Медведева покинула шоу Ольги Бузовой после скандала

Скандал разгорелся на съемках нового выпуска шоу «Это нормально?».Во время съемок седьмого эпизода шоу «Это нормально?» на ТНТ, которое ведут Дмитрий Дибров и Ольга Бузова, студию покинули фигуристка Евгения Медведева и певец Шура.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх