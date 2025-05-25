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С «крестопадом» будет покончено: ГД готовит законопроект о защите религиозных символов

С «крестопадом» будет покончено: ГД готовит законопроект о защите религиозных символов

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин 25 мая поделился подробностями."Поступают от вас обращения, что на афишах, уличных плакатах, упаковках товаров, страницах печатных изданий, сайтах «затирают» религиозные символы либо ретушируют их, искажая истинное значение.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Крестопад это победа внутренних врагов над православием и государственностью. Пока каждого принимавшего решение о сносе креста с герба России (в управлении делами президента, на 5000 купюре и т.д) непосадят, так и будут вредить!
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