Русская весна
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Русская весна

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Русские семьи массово поддерживают запрет на соцподдержку мигрантов (ФОТО)

Русские семьи массово поддерживают запрет на соцподдержку мигрантов (ФОТО)

Русские семьи массово поддерживают запрет на соцподдержку мигрантов. Петиция ЛДПР, адресованная Президенту в поддержку русских семей, за несколько дней набрала более 10 тысяч подписей.

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