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Назван приоритетный способ для кошек узнавать своих хозяев

Назван приоритетный способ для кошек узнавать своих хозяев

Специалисты Токийского сельскохозяйственного университета (Япония) выяснили, что домашние кошки чаще всего полагаются на запах, чтобы распознавать людей.

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