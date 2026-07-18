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Царьград

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Сенатор Кондратьев призвал ООН расследовать атаку на склад в Котовске

Сенатор Кондратьев призвал ООН расследовать атаку на склад в Котовске

Сенатор Кондратьев заявил, что Запад несет ответственность за удар по складу в Котовске. Он призвал к международному расследованию и обсуждению этого вопроса в ООН, предполагая, что в будущем для виновных должен быть проведен новый Нюрнбергский трибунал.

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