Сенатор Кондратьев заявил, что Запад несет ответственность за удар по складу в Котовске. Он призвал к международному расследованию и обсуждению этого вопроса в ООН, предполагая, что в будущем для виновных должен быть проведен новый Нюрнбергский трибунал.