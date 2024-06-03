Во Владивостоке закрыт канал незаконной миграции из террористически опасных стран

В Приморском крае пресечена организация нелегальной миграции. Сразу в двух городах региона были обнаружены каналы, помогающие иностранцам незаконно получить вид на жительство, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу антитеррористической комиссии Приморского края.
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