Свердловское УФАС возбудило дело против регоператора ТКО «Рифей»

Свердловское УФАС России возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Компания «Рифей», работающего в Северной зоне Свердловской области в качестве регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщили в пресс-службе ведомства.