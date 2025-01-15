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Свердловское УФАС возбудило дело против регоператора ТКО «Рифей»

Свердловское УФАС России возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Компания «Рифей», работающего в Северной зоне Свердловской области в качестве регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщили в пресс-службе ведомства.

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