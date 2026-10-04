Попытка теракта на борту Flydubai завершилась экстренной посадкой в Саудовской Аравии

Самолёт Boeing 737 авиакомпании Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив 30 сентября с 174 пассажирами на борту, совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии после попытки захвата судна.
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