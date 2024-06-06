“Очень дорого”: Стали известны расценки на показ трейлеров в рамках Summer Game Fes...

“Очень дорого”: Стали известны расценки на показ трейлеров в рамках Summer Game Fest — 1 минута стоит $250 тысячСобеседники Esquire называют участие в Summer Game Fest очень дорогим, а для большинства разработчиков из сегмента инди — вообще неподъемным.
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