Мутация привела к появлению нового типа кошек, говорят ученые Максим МорозовИсследовательская группа выявила новый тип кошек, которые имеют типичную неотразимую морду и рисунок шерсти черно-белого смокинга, но с одним отличием: шерсть на спине этой кошки вначале темная, а сверху постепенно становится белой.