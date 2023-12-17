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Закон и Порядок

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Финский машинист угнал поезд «Аллегро» в Выборг и попросил политическое убежище в России

Финский машинист угнал поезд «Аллегро» в Выборг и попросил политическое убежище в России

Автор: Антон Мицкелюнас, СИ "Панорама" Утром 14 декабря на Выборгский железнодорожный вокзал прибыл скоростной электропоезд «Аллегро», в котором находился только 45-летний машинист Отто Куусинен.

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Комментарии
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Вадим Сиражев
о, еще одна бывшая дворянка интеллектом и интеллигентностью сверкнула 🤣
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7 час.
Евгений Кузнецов
Это мужик и притом с кавказа.
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5 час.
Maxim Yushkin
👍 Верно, но про Отто Вильге́льмовича у нас забывать стали...
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2 час.

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