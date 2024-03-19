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В Киеве паника: Генералы ВСУ хотят бежать в Россию

В Киеве паника: Генералы ВСУ хотят бежать в Россию

Инсайдеры сообщают, что русские "вызволяют" с Украины больших армейских чинов, которые не желают служить киевскому нацистскому режиму.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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8 час.
г
галина
Это надо делать с большой осторожностью. Среди них могут быть предатели. Пустили в страну хохлов бесконтрольно, теперь пожинаем плоды.
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6 час.
Александр Петров
Счет идет на  миллионы он мстит хохлам за зверства &quot;SS Галичина&quot;над евреями!
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5 час.

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