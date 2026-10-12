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Армия России освободила Лидино и Никольское

Армия России освободила Лидино и Никольское

ВС России за минувшие сутки освободили два населенных пункта в зоне проведения СВО. Подразделения войск "Центр" взяли населенный пункт Лидино Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

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