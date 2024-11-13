Шойгу рассказал о планах углублять работу с КНР в правоохранительной сфере и безопасности

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с руководителем политическо-юридической комиссии ЦК Коммунистической партии КНР Чэнь Вэньцином отметил готовность Москвы продолжать укреплять сотрудничество с Пекином в правоохранительной сфере и области безопасности, сообщает РИА Новости.
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