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Рубио привезет на саммит в Самарканде более 200 американских бизнесменов

Рубио привезет на саммит в Самарканде более 200 американских бизнесменов

С 17 по 22 октября государственный секретарь США Марко Рубио посетит Узбекистан, где примет участие в саммите с представителями пяти стран Центральной Азии, а также отправится в Индию.

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