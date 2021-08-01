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Кредитная карта "Тинькофф platinum" или кредит наличными?

Кредитная карта "Тинькофф platinum" или кредит наличными?

Как с наибольшей вероятностью получить кредитную карту Тинькофф platinum или кредит наличными? Информация будет полезна, как для тех, кто не является клиентом банка, так и для большей части людей, которые уже пользовались услугами Тинькофф банком.

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