В Приморье задержали подозреваемых в убийстве, совершенном 24 года назад

В Приморском крае следователи задержали двоих мужчин, подозреваемых в убийстве 24-летней давности.Также удалось установить обстоятельства незаконного лишения свободы еще одного мужчины, сообщается в СУ СК России по Приморскому краю в Telegram.
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