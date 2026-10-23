На прощании с Андреем Терентьевым 23 октября в Петербурге собрались его близкие, друзья и коллеги. Зрителям он прежде всего запомнился по роли Спирта в «Мы из будущего», хотя эта картина была лишь одним эпизодом его многолетней работы.