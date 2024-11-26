В Самарской области полицейские задержали злоумышленника, похитившего более 250 000 рублей у 89-летней пенсионерки

В сентябре текущего года в дежурную часть отдела полиции Борскому району обратилась 89-летняя женщина с заявлением о краже из дома денежных средств в размере 268 000 рублей.
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