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Закон, порядок, государство

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В Самарской области полицейские задержали злоумышленника, похитившего более 250 000 рублей у 89-летней пенсионерки

В сентябре текущего года в дежурную часть отдела полиции Борскому району обратилась 89-летняя женщина с заявлением о краже из дома денежных средств в размере 268 000 рублей.

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