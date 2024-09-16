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Канело: «Я сказал Берланге в 9-м раунде, что он бьет, как мой сын. Но Эдгар думает, что он сильнее большинства моих соперников»

«Я сказал Берланге в 9-м раунде: «Ты бьешь, как мой сын». Но Эдгар думает, что он сильнее многих моих прошлых соперников», – заявил чемпион мира по боксу Сауль Альварес.

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