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Дети руководителей западного бизнеса учатся без телефонов, планшетов и компьютеров

Дети руководителей западного бизнеса учатся без телефонов, планшетов и компьютеров

Казалось бы, дети владельцев и руководителей гигантов Силиконовой долины, таких, как Google, Apple, Yahoo, Hewlett-Packard, eBay и прочие, должны быть самыми продвинутыми пользователями электронных устройств, на которых их родители зарабатывают огромные деньги.

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